Российский клуб дозаявил экс-игрока "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана

За него он может дебютировать сегодня.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 18:18
Казахстанский футболист Рамазан Оразов заявлен за "Чайку", сообщает пресс-служба российского клуба.

Полузащитник будет выступать под 19-м номером.

За "Чайку" Оразов может дебютировать уже сегодня, 9 сентября, в домашнем матче восьмого тура против "Торпедо".

Оразов подписал контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. "Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После семи туров команда занимает 15-е место из 22.

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Сборная РК по футболу Оразов Рамазан Россия Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 18:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»