Российский клуб дозаявил экс-игрока "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана

Казахстанский футболист Рамазан Оразов
заявлен за "Чайку"
, сообщает
пресс-служба российского клуба.
⠀
Полузащитник будет выступать под 19-м номером.
⠀
За "Чайку" Оразов может дебютировать уже сегодня, 9 сентября, в домашнем матче восьмого тура против "Торпедо".
Оразов подписал
контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. "Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После семи туров команда занимает 15-е место из 22.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Также выступал за латвийский "Даугавпилс" и молодежную сборную Казахстана.