Российский клуб без игрока молодежной сборной Казахстана выиграл пятый матч в чемпионате

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, выиграл у "Акрона"
в рамках восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 61-й и 67-й минутах отличились Владислав Брагин и Владислав Камилов (с пенальти) соответственно.
Как итог, армейцы одержали пятую победу при трех поражениях и с седьмого места поднялись на четвертое, набрав 15 очков. "Акрон" с отставанием на восемь баллов расположился на 16-й строчке из 22.
Кенесов не сыграл в минувшей встречей, так как находился в расположении молодежной сборной, проводившей игры в рамках отбора Евро-2021. Подопечные Алмаса Кулшинбаева дома проиграли
Черногории - 0:4, а в гостях победили
Израиль.
20-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. С того момента сыграл четыре матча за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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