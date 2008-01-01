Стала известна причина срыва трансфера Меркеля в клуб российской премьер-лиги

Как известно, "Сочи"
рассматривал возможность подписания полузащитника сборной Казахстана по футболу Александра Меркеля
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Ранее сообщалось, что 28-летний игрок близок к переходу
в российский клуб. Переговоры между сторонами находились в завершающей стадии. Причем "Сочи" был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта
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Однако "Сочи" сделал выбор в пользу бывшего полузащитника "Динамо" Артура Юсупова
. Причина - финансовые условия контракта. Как сообщает
заместитель шефа отдела футбола "Спорт-Экспресса" Константин Алексеев, сторона Юсупова (футболист+агент) оказалась заметно сговорчивее стороны Меркеля.
Напомним, за "Сочи" выступает другой казахстанский футболист Акмаль Бахтияров
. Команда после шести туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом
Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.