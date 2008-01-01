В ЦСКА оценили состояние Зайнутдинова после травмы и его готовность сыграть против "Спартака"

Казахстанец забил гол в Лиге наций.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 09:10
Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов успеет восстановиться к матчу со "Спартаком" в рамках российской премьер-лиги. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

"Что касается Чалова и Зайнутдинова, они будут гарантированно готовы к матчу. Что касается Дивеева, мы еще дополнительно оценим его состояние послезавтра, что касается Бруно Фукса, то здесь ситуация сложнее, то это, наверняка, только уже после следующей паузы на сборные будем смотреть", - сказал Гончаренко в интервью, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, Зайнутдинов пропустил домашний матч против Беларуси (1:2) в Лиге наций из-за травмы, полученной в первом тайме в игре с Литвой (2:0), где он забил гол.

Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября. В стан армейцев Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". Казахстанец подписал контракт на пять лет и успел провести две игры.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол Россия
0
Сегодня 09:10
© 2008 - 2020 ТОО «EML»