В ЦСКА оценили состояние Зайнутдинова после травмы и его готовность сыграть против "Спартака"

Полузащитник сборной Казахстана
и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов
успеет восстановиться к матчу со "Спартаком" в рамках российской премьер-лиги. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко
.
"Что касается Чалова и Зайнутдинова, они будут гарантированно готовы к матчу. Что касается Дивеева, мы еще дополнительно оценим его состояние послезавтра, что касается Бруно Фукса, то здесь ситуация сложнее, то это, наверняка, только уже после следующей паузы на сборные будем смотреть", - сказал Гончаренко в интервью, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
Напомним, Зайнутдинов пропустил домашний матч против Беларуси (1:2) в Лиге наций
из-за травмы
, полученной в первом тайме в игре с Литвой (2:0), где он забил гол.
Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября. В стан армейцев Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". Казахстанец подписал контракт на пять лет и успел провести две игры.