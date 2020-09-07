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"Ростов" не хотел отпускать". Инсайдер рассказал о прогрессе Зайнутдинова и его переходе в ЦСКА

В первом туре Лиги наций он получил травму.

"Ростов" не хотел отпускать". Инсайдер рассказал о прогрессе Зайнутдинова и его переходе в ЦСКА
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
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Известный российский инсайдер и футбольный комментатор Нобель Арустамян в комментарии Sputnik Казахстан рассказал о прогрессе в спортивной карьере игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

- Как вы оцениваете переход Зайнутдинова из "Ростова" в ЦСКА? Кто-то считает, что это переход на "вырост", а кто-то высказывает мнение, что он именно сейчас может усилить "армейцев"…

- Я считаю, что он качественный футболист, который хорошо зарекомендовал себя в российской премьер-лиге. Насколько я знаю, им были очень довольны в "Ростове" и не хотели его отпускать. То, что он стал игроком основы "Ростова", говорит о многом. То, что именно в его переходе был заинтересован ЦСКА, также говорит о неплохом уровне Зайнутдинова.

- Вы делали большой фильм о футбольном клубе "Ростов". Не разговаривали с Алексеем Рыскиным (спортивный директор "Ростова") или Валерием Карпиным (главный тренер "Ростова") о Зайнутдинове? Что они говорили?

- Я знаю, что все были довольны его прогрессом, он был важным футболистом для них. Думаю, что и в ЦСКА им будут довольны, учитывая его работоспособность и тот объем работы, который он проделывает. Он молод и хорошо обучаем, что тоже важно для футболиста.

- Многие связывают прогресс Зайнутдинова с фигурой Карпина как главного тренера. Как, по-вашему, не скажется ли смена тренера и футбольной философии на развитии футболиста?

- Об этом мы не можем судить. Тут не только смена тренера, смена города, партнеров, все это влияет на игроков. Может, наоборот, ускорить его развитие, может затормозить - у всех по-разному. То, что он перешел в клуб и на следующий день вышел в стартовом составе против "Краснодара", - говорит о том, что на него сильно рассчитывает Гончаренко (главный тренер ЦСКА). Также, насколько я знаю, Виктор Михайлович очень хотел получить Зайнутдинова в свою команду.

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.

В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.

Отметим, что Зайнутдинов открыл счет в игре против Литвы на третьей минуте, а позже он был заменен из-за травмы. Его участие в первом домашнем матче Лиги наций против Беларуси остается под вопросом. Игра второго тура пройдет 7 сентября в Алматы. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.

 

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Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей ЦСКА Ростов ФК Премьер-лига России

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