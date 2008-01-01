Футболистка сборной Казахстана забила гол и помогла московскому ЦСКА выиграть шестой матч в чемпионате

Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова помогла московскому ЦСКА обыграть "Краснодар" в матче восьмого тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Казахстанка вывела вперед чемпионов России в концовке первого тайма. Второй мяч ЦСКА забил на 61-й минуте с пенальти, а его автором стала Надежда Смирнова, которая ассистировала Мясниковой в ее голе. Однако футболистки "Краснодара" на 86-й минуте смогли один мяч отыграть.

Таким образом, ЦСКА одержал шестую победу в чемпионате при двух ничьих и набрал 20 очков, опережая "Локомотив", идущий на втором месте, на четыре балла.

Напомним, Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за "БИИК-Казыгурт". В составе "армейцев" она стала чемпионкой России в 2019 году.

"Не понимаю, почему у мужчин такие зарплаты". Чемпионка России из Казахстана - о проблемах женского футбола