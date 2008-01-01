Российский клуб без казахстанца проиграл со счета 2:0 в матче с шестью голами

В команду он пришел в августе.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 20:00
"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, проиграл московскому "Торпедо" (2:4) в седьмом туре ФНЛ.

Хабаровчане уже к 30-й минуте вели 2:0. Оба мяча забил нападающий Дмитрий Барков. Во втором тайме "Торпедо" переломило ход игры и вырвало волевую победу, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Добавим, что в этой игре за "СКА-Хабаровск" не играл Кенесов, который в составе казахстанской "молодежки" выступает в квалификации на Евро-2021.

7 августа "СКА-Хабаровск" объявил о подписании трехлетнего контракта с Кенесовым. В этом сезоне ФНЛ казахстанец провел четыре матча за хабаровчан (два в стартовом составе и два с замены).

Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб.
Метки:
Кенесов Арман Сборная РК по футболу СКА-Хабаровск
Футбол Россия
0
Сегодня 20:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»