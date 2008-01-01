Российский клуб без казахстанца проиграл со счета 2:0 в матче с шестью голами

, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана, проиграл московскому(2:4) в седьмом туре ФНЛ.Хабаровчане уже к 30-й минуте вели 2:0. Оба мяча забил нападающий Дмитрий Барков. Во втором тайме "Торпедо" переломило ход игры и вырвало волевую победу, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.Добавим, что в этой игре за "СКА-Хабаровск" не играл Кенесов, который в составе казахстанской "молодежки" выступает в квалификации на Евро-2021.7 августа "СКА-Хабаровск" объявил о подписании трехлетнего контракта с Кенесовым. В этом сезоне ФНЛ казахстанец провел четыре матча за хабаровчан (два в стартовом составе и два с замены).Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб.