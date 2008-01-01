Одноклубник Зайнутдинова забил лучший гол месяца в РПЛ

Казахстанец уже провел два матча за "армейцев".

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:44
Полузащитник московского ЦСКА Нивола Влашич стал победителем в номинации "лучший гол августа" в российской премьер-лиге.

Хорват отличился после дальнего удара из-за пределов штрафной в ворота "Зенита" (1:2) в матче третьего тура. В голосовании приняли участие эксперты "Матч Премьер" и болельщики. А сама РПЛ назвала Алексея Миранчука автором лучшего гола августа.



Напомним, в августе одноклубником Влашича стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который пришел в ЦСКА из "Ростова".

Казахстанец подписал пятилетний контракт с "армейцами". Полузащитник успел провести за ЦСКА два матча.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 15:44
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