Одноклубник Зайнутдинова забил лучший гол месяца в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Нивола Влашич
стал победителем в номинации "лучший гол августа" в российской премьер-лиге.
Хорват отличился после дальнего удара из-за пределов штрафной в ворота "Зенита" (1:2) в матче третьего тура. В голосовании приняли участие эксперты "Матч Премьер" и болельщики. А сама РПЛ назвала Алексея Миранчука автором лучшего гола августа.
Напомним, в августе одноклубником Влашича стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, который пришел в ЦСКА из "Ростова".
Казахстанец подписал пятилетний контракт с "армейцами". Полузащитник успел провести за ЦСКА два матча.