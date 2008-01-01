Казахстанца признали вторым лучшим футболистом российского клуба в августе

Болельщики "СКА-Хабаровска"
признали полузащитника молодежной сборной Казахстана по футболу Армана Кенесова
одним из лучших игроков клуба в августе.
"В этот раз борьба за первое место была как никогда упорной, а весь пьедестал почета заняли дебютанты нашей команды.
С перевесом буквально в несколько голосов победу одержал нападающий Дмитрий Барков, который в августе трижды огорчал вратарей соперников.
Второе место занял Арман Кенесов, который своей техникой и спортивной настырностью также успел влюбить в себя значительную часть поклонников "армейцев".
"Бронза" - у героя кубкового матча голкипера Владимира Сугробова", - отметила пресс-служба российского клуба.
19-летний Кенесов стал
игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. Казахстанец - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
"СКА-Хабаровск", набрав 12 очков в шести матчах, занимает шестое место из 22 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
На данный момент Кенесов находится в расположении молодежной сборной и готовится к ближайшему матчу отбора на Евро-2021. 3 сентября команда Алмаса Кулшинбаева сыграет с Черногорией в Алматы. Эту игру покажут в прямом эфире
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