Названы три претендента из РПЛ на Исламбека Куата и зарплата в "Оренбурге"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры в России, сообщает Meta-ratings.kz.

При этом, как отмечает издание, интерес к 27-летнему опорнику проявляют "Химки", "Тамбов" и "Ротор".

Эти клубы не в состоянии в полной мере удовлетворить финансовые запросы казахстанца. В "Оренбурге" экс-игрок "Кайрата" получал около 25-30 тысяч евро в месяц.

Больше всех Куату могут предложить "Химки", которые имеют хорошие шансы на то, чтобы заполучить опытного футболиста. Также опорный полузащитник имеет несколько вариантов продолжения карьеры в чемпионате Турции.

После ухода из "Кайрата" в конце 2019 года Куат выступал за "Оренбург", в составе которого провел только три игры до паузы из-за пандемии коронавируса. Оренбургский клуб по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Куат пока не определился с клубом для продолжения карьеры, но в нем заинтересованы два клуба российской премьер-лиги - "Химки" и "Тамбов". Также сообщалось, что футболист намерен принять решение после матча сборной Казахстана против Литвы в рамках Лиги наций, который состоится 4 сентября в Вильнюсе.

Ранее Куата связывали с возможным переходом в турецкий "Самсунспор" и рядом клубов РПЛ - московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом". Также претендентом на игрока называлась "Астана", за которую он выступал в начале карьеры.