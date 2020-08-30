Клуб 19-летнего казахстанского футболиста поставил задачу выйти в РПЛ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что задачей хабаровского футбольного клуба "СКА-Хабаровск" в стартовавшем сезоне ФНЛ является выход в российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает агентство "Р-Спорт".
"Я вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но про себя понимаем, что в случае ее выполнения мы будем очень серьезно модернизировать стадион. Единственная проблема - плохое футбольное поле. Также есть вопрос по Западной трибуне, где подрядчик некачественно выполнил работы по кровле. Мы все доделаем, а стадион после снятия всех ограничений будет заполняться полностью. Пока же вместимость арены после согласования с Роспотребнадзором составляет десять процентов", - сказал Дегтярев РИА Новости.
"Кстати, у клуба отсутствует тренировочная база. В премьер-лиге придется выходить на совершенно другие расходы и якорного спонсора, - добавил Дегтярев. - В случае успеха будем этот вопрос обсуждать. План есть, повторюсь, что задачу по РПЛ ставим. Я уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, имеет огромный потенциал для развития. Мне нравится их игра. Хабаровские болельщики очень дружные, у них хороший настрой на играх".
После шести туров первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. 5 сентября дальневосточный клуб примет московское "Торпедо".
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????19-летний Арман Кенесов делает свой первый ассист за "СКА-Хабаровск". ????Это произошло в матче шестого тура ФНЛ против ярославского "Шинника". ⚽Полузащитник молодежной сборной Казахстана отдал голевую передачу на 16-й минуте на Дмитрия Баркова. ????️На 69-й минуте он был заменен на Даниила Иванкова. ⚽На 77-й минуте" Шинник" сравнял счет, но на 90-й - Константин Базелюк принёс победу "СКА-Хабаровску" со счетом 2:1. ????Это третья победа подряд его команды в ФНЛ. С 12-ю очками "СКА-Хабаровск" поднялся на третье место.
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