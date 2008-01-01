ЦСКА наказали из-за Зайнутдинова

Казахстанец провел второй матч за "армейцев".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото :ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 09:36
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА за жесткую игру в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Ахматом" (3:0).

Игроки московского клуба получили семь желтых карточек, за что клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей. Соответствующий пункт в регламенте РФС называется "неподобающее поведение команды".

В числе игроков, получивших предупреждение, оказался и новичок "армейцев" Бахтиер Зайнутдинов. Казахстанский полузащитник в матче с "Ахматом" вышел на поле во втором тайме и получил желтую на 84-й минуте.

Для Зайнутдинова это был второй матч за ЦСКА, куда он перешел 25 августа из "Ростова". Казахстанец подписал пятилетний контракт с "армейцами".
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Штраф Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 09:36
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