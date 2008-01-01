ЦСКА наказали из-за Зайнутдинова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА
за жесткую игру в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Ахматом"
(3:0).
Игроки московского клуба получили семь желтых карточек, за что клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей. Соответствующий пункт в регламенте РФС называется "неподобающее поведение команды".
В числе игроков, получивших предупреждение, оказался и новичок "армейцев" Бахтиер Зайнутдинов
. Казахстанский полузащитник в матче с "Ахматом" вышел
на поле во втором тайме и получил желтую на 84-й минуте.
Для Зайнутдинова это был второй матч за ЦСКА, куда он перешел 25 августа из "Ростова". Казахстанец подписал пятилетний контракт с "армейцами".