Исламбек Куат решил выбрать новый клуб после матча сборной Казахстана

Хавбека вызвали на игры Лиги наций.

Исламбек Куат. Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 09:13
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат пока не определился с клубом для продолжения карьеры.

По информации журналиста Айдына Кожахмета, в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы два клуба российской премьер-лиги - "Химки" и "Тамбов". Футболист намерен принять решение после матча сборной Казахстана против Литвы в рамках Лиги наций, который состоится 4 сентября в Вильнюсе.

Отмечается, что "Химки" и "Тамбов" не единственные претенденты на казахстанца, но сам игрок хотел бы остаться в России.

После шести туров "Химки" с тремя очками занимают 15-е место из 16 клубов. В РПЛ клуб вернулся спустя 11 лет. "Тамбов" (4) идет 14-м.

С января по июль Куат выступал за "Оренбург", который вылетел из РПЛ. Казахстанец успел провести только три матча.

Ранее Куата связывали с возможным переходом в турецкий "Самсунспор" и рядом клубов РПЛ - московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом". Также претендентом на игрока называлась "Астана", за которую он выступал в начале карьеры.
Метки:
Куат Исламбек Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 09:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»