Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу в матче российской премьер-лиги

Его команда сыграла с клубом другого казахстанского футболиста.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:56
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов провел второй матч за московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz

В гостевой игре шестого тура российской премьер-лиги против "Ахмата" в Грозном Зайнутдинов вышел на замену на 46-й минуте. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА, у которого на 11-й минуте забил Константин Кучаев, на 88-й - словенец Кристиан Бистрович, а на 90-й - хорват Никола Влашич

На 84-й минуте Зайнутдинов получил желтую карточку за фол. При этом на 76-й минуте капитан "Ахмата" Андрей Семенов был наказан предупреждение за подкат против Зайнутдинова. 

За "Ахмат" выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, он он не попал в заявку на прошедшую игру из-за дисквалификации. В трех предыдущих турах Быстров выходил в старте, но во встрече с "Локомотивом" (3:2) 26 августа получил красную карточку на 63-й минуте. 

В ЦСКА Зайнутдинов перешел 25 августа из "Ростова", а дебютировал на следующий день в матче с "Краснодаром" - 1:1, выйдя на 55-й минуте. С 15 августа за "Ахмат" выступает Быстров, который сезон начинал в "Ордабасы" и пока провел в РПЛ три игры.

Сейчас Быстров и Зайнутдинов отправятся в расположение сборной Казахстана - они вызваны на сентябрьские матчи против Беларуси и Литвы в Лиге наций. У их клубов на данный момент по 10 очков, но ЦСКА из-за лучшей разницы мячей идет пятым, а "Ахмат" - шестым.  
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Футбол Россия
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Сегодня 22:56
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