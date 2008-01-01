Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу в матче российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
провел второй матч за московский ЦСКА
, передает корреспондент Vesti.kz
.
В гостевой игре шестого тура российской премьер-лиги против "Ахмата" в Грозном Зайнутдинов вышел на замену на 46-й минуте. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА, у которого на 11-й минуте забил Константин Кучаев
, на 88-й - словенец Кристиан Бистрович
, а на 90-й - хорват Никола Влашич
.
На 84-й минуте Зайнутдинов получил желтую карточку за фол. При этом на 76-й минуте капитан "Ахмата" Андрей Семенов
был наказан предупреждение за подкат против Зайнутдинова.
За "Ахмат" выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров
, он он не попал в заявку на прошедшую игру из-за дисквалификации. В трех предыдущих турах Быстров выходил в старте, но во встрече с "Локомотивом" (3:2) 26 августа получил
красную карточку на 63-й минуте.
В ЦСКА Зайнутдинов перешел
25 августа из "Ростова", а дебютировал
на следующий день в матче с "Краснодаром" - 1:1, выйдя на 55-й минуте. С 15 августа за "Ахмат" выступает
Быстров, который сезон начинал в "Ордабасы" и пока провел в РПЛ три игры.
Сейчас Быстров и Зайнутдинов отправятся в расположение сборной Казахстана - они вызваны на сентябрьские матчи против Беларуси и Литвы в Лиге наций. У их клубов на данный момент по 10 очков, но ЦСКА из-за лучшей разницы мячей идет пятым, а "Ахмат" - шестым.