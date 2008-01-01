Зайнутдинов попал в заявку ЦСКА на матч с клубом другого казахстанского футболиста в РПЛ

"Армейцы" сыграют в гостях.

Бахтиер Зайнутдинов (№19). Фото: ПФК ЦСКА
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Сегодня 20:27
Сегодня, 30 августа, пройдет матч шестого тура российской премьер-лиги между "Ахматом" и ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz

За оба клуба выступают казахстанские футболисты: за грозненцев играет защитник Марат Быстров, а за москвичей - полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

Зайнутдинов начнет матч на скамейке запасных, а Быстров не попал в заявку - не исключено, что защитник получил травму, так как в предыдущих турах он выходил в старте. 

Стартовый состав "Ахмата": Шелия, Семенов, Ненахов, Харин, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Сигурдссон, Бийол, Бистрович, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

В "Ахмат" Быстров перешел 15 августа из "Ордабасы" и на данный момент провел три игры в РПЛ. 25 августа в ЦСКА из "Ростова" перебрался Зайнутдинов, который дебютировал на следующий день в матче с "Краснодаром" - 1:1. 
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Сегодня 20:27
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