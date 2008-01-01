Исламбек Куат близок к подписанию контракта с клубом российской премьер-лиги

Он находится в статусе свободного агента.

Исламбек Куат. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 16:08
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат на правах свободного агента перейдет в "Химки" из российской премьер-лиги, сообщает "РБ Спорт". 

Трансфер будет оформлен в паузе на матчи сборных. Вместе с Куатом подмосковный клуб подпишет защитника сборной Беларуси и "Динамо-Брест" Александра Павловца

После шести туров "Химки" с тремя очками занимают 15-е место из 16 клубов. В РПЛ клуб вернулся спустя 11 лет. 

С января по июль Куат выступал за "Оренбург", который вылетел из РПЛ. Казахстанец успел провести три матча. 

Ранее 27-летнего Куата связывали с возможным переходом в турецкий "Самсунспор" и рядом клубов РПЛ - московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом". Также претендентом на игрока называлась "Астана", за которую он выступал в начале карьеры. 

Отметим, что Куат вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи с Литвой и Беларусью в Лиге наций. Он - единственный в списке игрок без клуба. 
Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Футбольные трансферы Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 16:08
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