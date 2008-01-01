Исламбек Куат близок к подписанию контракта с клубом российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
на правах свободного агента перейдет в "Химки
" из российской премьер-лиги
, сообщает "РБ Спорт
".
Трансфер будет оформлен в паузе
на матчи сборных. Вместе с Куатом подмосковный клуб подпишет защитника сборной Беларуси и "Динамо-Брест" Александра Павловца
.
После шести туров "Химки" с тремя очками занимают 15-е место из 16 клубов. В РПЛ клуб вернулся спустя 11 лет.
С января по июль Куат выступал
за "Оренбург", который вылетел из РПЛ. Казахстанец успел провести три матча.
Ранее 27-летнего Куата связывали с возможным переходом в турецкий "Самсунспор
" и рядом клубов РПЛ - московским "Динамо
", волгоградским "Ротором
" и грозненским "Ахматом
". Также претендентом на игрока называлась
"Астана", за которую он выступал в начале карьеры.
Отметим, что Куат вызван
в сборную Казахстана на сентябрьские матчи с Литвой и Беларусью в Лиге наций. Он - единственный в списке игрок без клуба.