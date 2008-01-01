Прямая трансляция матча клубов казахстанцев Зайнутдинова и Быстрова в РПЛ

Сегодня, 30 августа, пройдет матч шестого тура российской премьер-лиги
между "Ахматом
" и ЦСКА
, передает корреспондент Vesti.kz
.
За оба клуба выступают казахстанские футболисты: за грозненцев играет защитник Марат Быстров
, а за москвичей - полузащитник Бахтиер Зайнутдинов
. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
.
Перед этим матчем "Ахмат" с 10 очками идет пятым, а ЦСКА с семью баллами занимает девятое место из 16 клубов. Игра станет последней для команд перед международным перерывом - и Зайнутдинов, и Быстров получили
вызов на стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций.
В "Ахмат" Быстров перешел
15 августа из "Ордабасы" и на данный момент провел три игры в РПЛ. 25 августа в ЦСКА из "Ростова" перебрался
Зайнутдинов, который дебютировал
на следующий день в матче с "Краснодаром" - 1:1.