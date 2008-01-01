Прямая трансляция матча клубов казахстанцев Зайнутдинова и Быстрова в РПЛ

Начало - в 21:00.

Бахтиер Зайнутдинов (слева). Фото: ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:35
Сегодня, 30 августа, пройдет матч шестого тура российской премьер-лиги между "Ахматом" и ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz

За оба клуба выступают казахстанские футболисты: за грозненцев играет защитник Марат Быстров, а за москвичей - полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

Перед этим матчем "Ахмат" с 10 очками идет пятым, а ЦСКА с семью баллами занимает девятое место из 16 клубов. Игра станет последней для команд перед международным перерывом - и Зайнутдинов, и Быстров получили вызов на стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. 

В "Ахмат" Быстров перешел 15 августа из "Ордабасы" и на данный момент провел три игры в РПЛ. 25 августа в ЦСКА из "Ростова" перебрался Зайнутдинов, который дебютировал на следующий день в матче с "Краснодаром" - 1:1. 
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Футбол Россия
0
Сегодня 17:35
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