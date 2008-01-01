19-летний казахстанец сделал первый ассист и помог своей команде выиграть матч в чемпионате России

19-летний полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов отличился в составе российской команды "СКА-Хабаровск", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вышел на поле в стартовом составе, отдал первую голевую передачу и помог своей команде открыть счет в матче шестого тура ФНЛ против "Шинника". Это произошло на 17-й минуте встречи. Автором гола стал Дмитрий Барков.

На 70-й минуте Кенесов был заменен. После чего его команда не смогла удержать свои ворота в неприкосновенности. На 77-й минуте счет сравнял Сергей Самодин.

Ничья на табло держалась до последней минуты основного времени, но хабаровский клуб в итоге успел забить решающий гол и выиграть со счетом 2:1 благодаря точному удару Константина Базелюка.

После этой победы команда поднялась на третье место в Футбольной национальной лиге.

Для Кенесова это был пятый матч за "СКА-Хабаровск", о подписании трехлетнего контракта с которым было объявлено 7 августа. Он является воспитанником павлодарского "Иртыша".