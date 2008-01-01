Прямая трансляция второго матча 19-летнего казахстанского футболиста в стартовом составе российского клуба

Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов проведет пятый матч за российский "СКА-Хабаровск" в игре против ярославского "Шинника, сообщает корреспондент Vesti.kz. Причем это будет для 19-летнего казахстанца второй выход в стартовом составе.

Встреча начнется в 11:00 по времени Нур-Султана. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию этого матча.

"СКА-Хабаровск" на данный момент с девятью очками после пяти туров занимает восьмое место в ФНЛ, а "Шинник", набравший четыре балла, идет 19-м из-22-х команд.

Напомним, о подписании трехлетнего контракта с казахстанцем "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа. Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

За "СКА-Хабаровск" он провел уже четыре матча, три из которых в ФНЛ (одна в стартовом составе и две с замены), а еще одну игру в Кубке России, где вышел на замену, но забил свой первый гол в серии послематчевых пенальти..