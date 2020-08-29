"С Аршавиным я тренировался". Воспитанник "Кайрата" дал первое интервью после перехода в российский клуб

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Российский футбольный клуб "Чайка" официально объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Казахстана Рамазана Оразова. Новичок дал первое интервью.
22-летний хавбек подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. "Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После пяти туров команда занимает 16-е место из 22 команд.
"Я очень рад присоединиться к команде. Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу за оказанное доверие и приглашение в клуб. От себя хочу добавить, что буду выкладываться по полной и стараться приносить пользу клубу. Хочу передать болельщикам "Чайки" – приходите и болейте за нас.
В прошлом году я играл против "Чайки". Это была моя первая игра за "Кайрат". Товарищеская, но я вышел в основном составе. Для меня это особенная игра. Встреча запомнилась тем, что "Чайка" хорошо владеет мячом, есть определенная манера игры и свой стиль. Надеюсь, я быстро вольюсь в коллектив.
Об интересе со стороны "Чайки" узнал, когда находился в "Даугавпилсе". После игры с "Ригой" мне позвонил агент и я, конечно, обрадовался, что предоставился такой большой шанс проявить себя в ФНЛ. У "Чайки" и "Кайрата" схожие идеи, в плане создания академии и своего имиджа. Преимущество – они выращивают своих воспитанников и продают потом их в большие клубы, делают себе имя.
С Аршавиным в "Кайрате" мне не удалось провести много времени. В 2018 году я играл за "Кайрат" в кубке, где мы играли чисто казахстанским составом, а Аршавин с нами не играл. Я с ним тренировался, но так близко не общался и особых его шуток не помню. Больше он общался с Эсеолой и парнями постарше.
Надеюсь, после моего перехода много казахстанцев будут болеть за "Чайку", – сказал Оразов.
Оразов является воспитанником академии "Кайрата", в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018 и 2019.
Последние полгода Оразов провел в латвийском "Даугавпилсе", за который провел три матча.
футболист находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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