"Казахстанский тренд". Российский клуб представил в качестве нового игрока воспитанника "Кайрата" и назвал его номер

Также он играл за молодежную сборную.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:51
Футбольный клуб "Чайка" подписал двухлетний контракт с полузащитником молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает пресс-служба клуба.

В новой команде он будет выступать под номером 19. Интересно, что ранее аналогичный номер в московском ЦСКА выбрал другой казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.

22-летний Оразов является воспитанником алматинского "Кайрата", в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.

За свою карьеру полузащитник отметился двумя голами. Оба из них были забиты в еврокубках: тбилисскому "Динамо"- в юношеской лиге УЕФА в 2016-м и боснийскому клубу "Широки Бриег" - в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы в 2019-м.

Последние полгода Оразов провел в латвийском клубе "Даугавпилс".

"Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После пяти игр с пятью очками занимает 16 место из 22. Ближайший матч в чемпионате проведет на своем поле с "Факелом" 31 августа.
Метки:
Футбол Россия Оразов Рамазан Кайрат ФК Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 14:51
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