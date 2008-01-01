ЦСКА после трансфера Зайнутдинова купил футболиста за 12 миллионов евро

Нападающий нидерландского "Херенвена" Чидера Эджуке
стал игроком ЦСКА
, сообщает официальный сайт
московского клуба.
22-летний нигериец подписал четырехлетний контракт с шестикратными чемпионами России. В "Херенвен" Эджуке перешел летом прошлого года из норвежской "Волеренги" за два миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.
По данным нидерландской газеты Leeuwarder Courant
, ЦСКА заплатил за Эджуке 12 миллионов евро, часть из которых достанется "Волеренге". Испытывающий финансовые проблемы "Херенвен" ранее отклонял все предложение менее 10 миллионов по игроку. При этом Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов.
Для ЦСКА Эджуке стал третьим новичком за неделю: 25 августа клуб купил
полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
у "Ростова" и защитника молодежной сборной Бразилии Бруно Фукс
, которые подписали пятилетние контракты. Трансфер Зайнутдинова оценивается
в сумму свыше 1 миллиона евро, а Фукса - в 9,5 миллиона.