ЦСКА после трансфера Зайнутдинова купил футболиста за 12 миллионов евро

Он - третий новичок за неделю.

Чидера Эджуке. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 22:52
Нападающий нидерландского "Херенвена" Чидера Эджуке стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба. 

22-летний нигериец подписал четырехлетний контракт с шестикратными чемпионами России. В "Херенвен" Эджуке перешел летом прошлого года из норвежской "Волеренги" за два миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.  

По данным нидерландской газеты Leeuwarder Courant, ЦСКА заплатил за Эджуке 12 миллионов евро, часть из которых достанется "Волеренге". Испытывающий финансовые проблемы "Херенвен" ранее отклонял все предложение менее 10 миллионов по игроку. При этом Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов. 

Для ЦСКА Эджуке стал третьим новичком за неделю: 25 августа клуб купил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова у "Ростова" и защитника молодежной сборной Бразилии Бруно Фукс, которые подписали пятилетние контракты. Трансфер Зайнутдинова оценивается в сумму свыше 1 миллиона евро, а Фукса - в 9,5 миллиона. 
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Нидерланды Футбольные трансферы Нигерия Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 22:52
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