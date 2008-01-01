"Контакт был, но ...". Судья разобрал эпизод с возможным пенальти на Зайнутдинове в дебютном матче за ЦСКА

Российский судья Игорь Федотов
в интервью "Чемпионату
" разобрал эпизод с возможным пенальти на полузащитнике сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиере Зайнутдинове
в гостевом матче с "Краснодаром".
"На 88-й минуте после того, как Сафонов отбил мяч перед собой, Зайнутдинов проталкивал мяч дальше. Смольников пытался сыграть чисто. Какой-то небольшой контакт был. Но для того, чтобы назначить пенальти, нужно что-то большее", - сказал Федотов.
Сам матч в итоге завершился
со счетом 1:1. На поле Зайнутдинов вышел
на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова
. Эта игра стала для казахстанца первой за ЦСКА, с которым он 25 августа подписал пятилетний контракт.
Накануне ЦСКА представил
видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор
казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым
. Сам игрок выразил
надежду, что сможет усилить команду.