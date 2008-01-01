"Контакт был, но ...". Судья разобрал эпизод с возможным пенальти на Зайнутдинове в дебютном матче за ЦСКА

Казахстанец имел хороший момент в концовке игры.

Кадр с видео
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:57
Российский судья Игорь Федотов в интервью "Чемпионату" разобрал эпизод с возможным пенальти на полузащитнике сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиере Зайнутдинове в гостевом матче с "Краснодаром". 

"На 88-й минуте после того, как Сафонов отбил мяч перед собой, Зайнутдинов проталкивал мяч дальше. Смольников пытался сыграть чисто. Какой-то небольшой контакт был. Но для того, чтобы назначить пенальти, нужно что-то большее", - сказал Федотов. 



Сам матч в итоге завершился со счетом 1:1. На поле Зайнутдинов вышел на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова. Эта игра стала для казахстанца первой за ЦСКА, с которым он 25 августа подписал пятилетний контракт. 

Накануне ЦСКА представил видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым. Сам игрок выразил надежду, что сможет усилить команду. 
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Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 21:57
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