Зайнутдинов - один из талантов Карпина, а Гончаренко будет делать на него ставку - СМИ

Издание Sportbox.ru
в обзоре трансферов российской премьер-лиги оценило переход полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
из "Ростова
" в ЦСКА
.
25 августа Зайнутдинов подписал
пятилетний контракт с московским клубом, а уже на следующий день дебютировал
за него, выйдя на замену в гостевом матче пятого тура с "Краснодаром" - 1:1.
Особо отмечается, что на карьерный путь Зайнутдинова в России повлиял главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
.
"Казахстанский футболист - один из талантов "Ростова" Карпина. Его игрой в конце прошлого и начале этого сезона восхищаются многие эксперты. Он очень трудолюбив. Забивал "Спартаку" (дважды) и "Зениту". Получал комплименты от Карпина. В ЦСКА довольны его приобретением, хоть он и успел сыграть только один матч. Сразу видно, что Виктор Гончаренко будет делать на него ставку. Тем более, что Зайнутдинов не считается легионером в РПЛ", - отмечает издание.
Отметим, что официальной информации о сумме трансфера Зайнутдинова нет, но, по данным журналиста Айдына Кожахмета
, ЦСКА заплатил
"Ростову" и агентам свыше 1 миллиона евро.
Ранее ЦСКА представил
видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор
казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым. Сам игрок выразил
надежду, что сможет усилить команду.