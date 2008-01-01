Зайнутдинов - один из талантов Карпина, а Гончаренко будет делать на него ставку - СМИ

В казахстанце отметили трудолюбие.

Бахтиер Зайнутдинов (слева) и Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 20:59
Издание Sportbox.ru в обзоре трансферов российской премьер-лиги оценило переход полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова" в ЦСКА

25 августа Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с московским клубом, а уже на следующий день дебютировал за него, выйдя на замену в гостевом матче пятого тура с "Краснодаром" - 1:1. 

Особо отмечается, что на карьерный путь Зайнутдинова в России повлиял главный тренер "Ростова" Валерий Карпин

"Казахстанский футболист - один из талантов "Ростова" Карпина. Его игрой в конце прошлого и начале этого сезона восхищаются многие эксперты. Он очень трудолюбив. Забивал "Спартаку" (дважды) и "Зениту". Получал комплименты от Карпина. В ЦСКА довольны его приобретением, хоть он и успел сыграть только один матч. Сразу видно, что Виктор Гончаренко будет делать на него ставку. Тем более, что Зайнутдинов не считается легионером в РПЛ", - отмечает издание. 

Отметим, что официальной информации о сумме трансфера Зайнутдинова нет, но, по данным журналиста Айдына Кожахмета, ЦСКА заплатил "Ростову" и агентам свыше 1 миллиона евро. 

Ранее ЦСКА представил видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым. Сам игрок выразил надежду, что сможет усилить команду. 
Метки:
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Футбол Россия
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Сегодня 20:59
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