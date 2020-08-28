"Выкуплен по дешевке у "Ростова". Российские СМИ нашли плюсы для ЦСКА в подписании Зайнутдинова

Отмечается, что казахстанец уже неплохо влился в команду.

Бахтиер Зайнутдинов (№19). Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 17:55
Издание Sport24.ru в в материале о новых трансферах московского ЦСКА отметило универсальность полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова

25 августа Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с клубом, а уже на следующий день дебютировал, выйдя на замену в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" - 1:1. 

Официальной информации о сумме трансфера Зайнутдинова нет, но, по данным журналиста Айдына Кожахмета, ЦСКА заплатил "Ростову" и агентам свыше 1 миллиона евро. 

"Зайнутдинов, выкупленный по дешевке у "Ростова", успел выйти на поле в Краснодаре - и уже неплохо влился в команде", - пишет Sport24.ru. 

Отмечается, что Зайнутдинов подходит под несколько схем - он может сыграть в защите, обороне и нападении. 

"Левую зону атаки может теперь насытить Зайнутдинов. Экс-игрок "Ростова" в Краснодаре вышел под Вандерсона - забегать в атаку и помогать "наевшемуся" Щенникову. В перспективе казах может вообще заменять левого защитника - именно на этой позиции он провел последний матч за команду Карпина. Или действовать в центре поля - как выше, так и ниже", - говорится в материале.

Главный тренер ЦСКА объяснил выход Зайнутдинова и похвалил его за дебютный матч

Ранее ЦСКА представил видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым. Сам игрок выразил надежду, что сможет усилить команду. 
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Футбол Россия
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Сегодня 17:55
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