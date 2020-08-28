"Выкуплен по дешевке у "Ростова". Российские СМИ нашли плюсы для ЦСКА в подписании Зайнутдинова

Издание Sport24.ru
в в материале о новых трансферах московского ЦСКА
отметило универсальность полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
.
25 августа Зайнутдинов подписал
пятилетний контракт с клубом, а уже на следующий день дебютировал
, выйдя на замену в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" - 1:1.
Официальной информации о сумме трансфера Зайнутдинова нет, но, по данным журналиста Айдына Кожахмета
, ЦСКА заплатил
"Ростову" и агентам свыше 1 миллиона евро.
"Зайнутдинов, выкупленный по дешевке у "Ростова", успел выйти на поле в Краснодаре - и уже неплохо влился в команде", - пишет Sport24.ru.
Отмечается, что Зайнутдинов подходит под несколько схем - он может сыграть в защите, обороне и нападении.
"Левую зону атаки может теперь насытить Зайнутдинов. Экс-игрок "Ростова" в Краснодаре вышел под Вандерсона - забегать в атаку и помогать "наевшемуся" Щенникову. В перспективе казах может вообще заменять левого защитника - именно на этой позиции он провел последний матч за команду Карпина. Или действовать в центре поля - как выше, так и ниже", - говорится в материале.
Главный тренер ЦСКА объяснил выход Зайнутдинова и похвалил его за дебютный матч
Ранее ЦСКА представил
видео о первом дне Зайнутдинова в клубе - пресс-служба показала разговор
казахстанца с гендиректором Романом Бабаевым. Сам игрок выразил
надежду, что сможет усилить команду.