Усилю ли я ЦСКА? Дай бог - Зайнутдинов

Московский ЦСКА
в видеоблоге о
первом дне Бахтиера Зайнутдинова
в клубе показал его первое появление на домашнем стадионе "армейцев" перед презентацией.
Сотрудники ЦСКА ТВ спросили у Зайнутдинова, бывал ли он на арене ранее и усилит ли команду. В октябре 2019 года казахстанец вместе с "Ростовом" победил
"армейцев" в Москве - 3:1, выйдя на замену на 58-й минуте.
"Не первый раз на стадионе ЦСКА. Уже выходил здесь. Да, конечно, доволен. Усилю ли команду? Дай бог, дай бог", - сказал Зайнутдинов.
В видеоблоге ЦСКА также показал
разговор гендиректора Романа Бабаева
с Зайнутдиновым. Руководство ждет от казахстанца много успешных матчей и верит, что с ним будут трофеи.
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер.
За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену
на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова
- 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил
Зайнутдинова.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.