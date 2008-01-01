Усилю ли я ЦСКА? Дай бог - Зайнутдинов

Казахстанец подписал пятилетний контракт.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
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Сегодня 16:01
Московский ЦСКА в видеоблоге о первом дне Бахтиера Зайнутдинова в клубе показал его первое появление на домашнем стадионе "армейцев" перед презентацией. 

Сотрудники ЦСКА ТВ спросили у Зайнутдинова, бывал ли он на арене ранее и усилит ли команду. В октябре 2019 года казахстанец вместе с "Ростовом" победил "армейцев" в Москве - 3:1, выйдя на замену на 58-й минуте. 

"Не первый раз на стадионе ЦСКА. Уже выходил здесь. Да, конечно, доволен. Усилю ли команду? Дай бог, дай бог", - сказал Зайнутдинов. 



В видеоблоге ЦСКА также показал разговор гендиректора Романа Бабаева с Зайнутдиновым. Руководство ждет от казахстанца много успешных матчей и верит, что с ним будут трофеи. 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.

За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова - 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил Зайнутдинова. 

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
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Футбол Россия
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Сегодня 16:01
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