ЦСКА представил видео о первом дне Зайнутдинова в клубе

Московский ЦСКА
на официальном YouTube-канале представил видеоблог о первом дне полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
в клубе.
Вместе с ним 25 августа состав "армейцев" пополнил
защитник молодежной сборной Бразилии Бруно Фукс
. Оба футболиста подписали
пятилетние контракты.
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену
на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова
- 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил
Зайнутдинова.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин
и ассистент Виталий Кафанов
, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.