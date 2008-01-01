ЦСКА представил видео о первом дне Зайнутдинова в клубе

Казахстанец уже успел дебютировать за "армейцев".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:25
Московский ЦСКА на официальном YouTube-канале представил видеоблог о первом дне полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в клубе. 

Вместе с ним 25 августа состав "армейцев" пополнил защитник молодежной сборной Бразилии Бруно Фукс. Оба футболиста подписали пятилетние контракты. 



Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова - 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил Зайнутдинова. 

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин и ассистент Виталий Кафанов, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана. 
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Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 15:25
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