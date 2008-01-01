"Знаю, что выбор был непростой". Появилось видео разговора гендиректора ЦСКА с Зайнутдиновым

Московский клуб купил казахстанца у "Ростова".

Бахтиер Зайнутдинов (справа) и Роман Бабаев. Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 15:40
Московский ЦСКА в видеоблоге о первом дне Бахтиера Зайнутдинова в команде показал разговор полузащитника сборной Казахстана с гендиректором клуба Романом Бабаевым.  

Он поддержал новичка в выборе "армейцев", отметив, что решение для игрока было непростым. 

"Баха, приветствую! Добро пожаловать в наш клуб. Очень рады. Уверен, что вместе много выиграем. Будет много успешных матчей вместе у тебя. Будь уверен, ты сделал правильный выбор. Знаю, он был непростой", - сказал Бабаев. 



Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.

За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова - 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил Зайнутдинова. 

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
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Футбол Россия
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Сегодня 15:40
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