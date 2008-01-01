"Знаю, что выбор был непростой". Появилось видео разговора гендиректора ЦСКА с Зайнутдиновым

Московский ЦСКА
в видеоблоге о первом дне Бахтиера Зайнутдинова
в команде показал разговор полузащитника сборной Казахстана с гендиректором клуба Романом Бабаевым
.
Он поддержал новичка в выборе "армейцев", отметив, что решение для игрока было непростым.
"Баха, приветствую! Добро пожаловать в наш клуб. Очень рады. Уверен, что вместе много выиграем. Будет много успешных матчей вместе у тебя. Будь уверен, ты сделал правильный выбор. Знаю, он был непростой", - сказал Бабаев.
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер.
За ЦСКА Зайнутдинов дебютировал на следующий день после трансфера. В гостевом матче с "Краснодаром" казахстанец вышел на замену
на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова
- 1:1. После матча главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко похвалил
Зайнутдинова.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.