Казахстанский футболист подписал контракт с российским клубом

Он - воспитанник "Кайрата".

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Даугавпилс"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:59
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов стал игроком российской "Чайки", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram

По его информации, Оразов сегодня, 27 августа, подписал контракт с клубом, который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После пяти туров "Чайка", представляющее село Песчанокопское в Ростовской области, занимает 16-е место из 22 команд. Владеет клубом бизнесмен Андрей Чайка.

С этого года в чемпионате России казахстанцы не считаются легионерами. До Оразова в ФНЛ перебрался другой полузащитник молодежной сборной - Арман Кенесов, ставший игроком "СКА-Хабаровск". 

В марте Оразов покинул "Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский "Даугавпилс". Долгое время игрок не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом и в итоге дебютировал за клуб 7 августа, успев провести три матча. 

В начале июля "Кайрат" сообщил о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам. 

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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Оразов Рамазан Казахстанцы за границей Латвия Россия Сборная РК по футболу Кайрат ФК
Футбол Россия
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Сегодня 22:59
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