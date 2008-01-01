Футболист ЦСКА рассказал, как они приняли Зайнутдинова в команде

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев
после матча с "Краснодаром"
(1:1) рассказал, как в команде приняли новичка - полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
. Его слова приводит "Евро футбол
".
"Мы очень рады, что у нас появляются новички. Тем более такого уровня, поэтому мы их приняли очень хорошо. Они еще небольшое время в команде, им нужно адаптироваться, но мы им помогаем, пытаемся с ними общаться, чтобы они быстрее влились в коллектив", - сказал Кучаев.
В матче с "Краснодаром" Зайнутдинов дебютировал
за ЦСКА. Казахстанец вышел на замену на 54-й минуте.
Мог забить. Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
О переходе 22-летнего казахстанца московский клуб объявил
25 августа. Зайнутдинов подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.
Сезон игрок начинал в "Ростове", за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.