Футболист ЦСКА рассказал, как они приняли Зайнутдинова в команде

Казахстанец уже дебютировал за армейцев.

Константин Кучаев. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:51
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с "Краснодаром" (1:1) рассказал, как в команде приняли новичка - полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Его слова приводит "Евро футбол".

"Мы очень рады, что у нас появляются новички. Тем более такого уровня, поэтому мы их приняли очень хорошо. Они еще небольшое время в команде, им нужно адаптироваться, но мы им помогаем, пытаемся с ними общаться, чтобы они быстрее влились в коллектив", - сказал Кучаев.

В матче с "Краснодаром" Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА. Казахстанец вышел на замену на 54-й минуте.

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О переходе 22-летнего казахстанца московский клуб объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.

Сезон игрок начинал в "Ростове", за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 14:51
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