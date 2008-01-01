Из "Ростова" в ЦСКА. Как выросла аудитория московского клуба в соцсетях после перехода Зайнутдинова

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
25 августа стал игроком московского ЦСКА
. Туда полузащитник перешел из "Ростова"
. Корреспондент Vesti.kz
отследил, как изменилась аудитория в соцсетях двух российских клубов после трансфера казахстанца.
На момент перехода Зайнутдинова в инстаграме
ЦСКА было 462 тысячи 750 подписчиков. Теперь их свыше 466,5 тысяч.
Было:
Стало:
Во "ВКонтакте
" у ЦСКА было 842 тысячи 648 подписчиков. Сейчас их свыше 844,9 тысяч.
Было:
Стало:
У "Ростова" к слову оттока подписчиков не произошло. На момент ухода казахстанца в инстаграме
клуба было 119 тысяч 485 подписчиком - теперь 119 тысяч 397. Во "ВКонтакте" было 177 тысяч 509 подписчиков, а сейчас - 177 тысяч 453.
Напомним, Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с ЦСКА и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация
о сумме трансфера.
Накануне казахстанец дебютировал
в составе "красно-синих" в выездном матче против "Краснодара". Зайнутдинов появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова
.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.