Из "Ростова" в ЦСКА. Как выросла аудитория московского клуба в соцсетях после перехода Зайнутдинова

Казахстанец подписал пятилетний контракт и уже успел дебютировать за новую команду.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:38
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов 25 августа стал игроком московского ЦСКА. Туда полузащитник перешел из "Ростова". Корреспондент Vesti.kz отследил, как изменилась аудитория в соцсетях двух российских клубов после трансфера казахстанца.

На момент перехода Зайнутдинова в инстаграме ЦСКА было 462 тысячи 750 подписчиков. Теперь их свыше 466,5 тысяч.

Было:



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Во "ВКонтакте" у ЦСКА было 842 тысячи 648 подписчиков. Сейчас их свыше 844,9 тысяч. 

Было:



Стало:



У "Ростова" к слову оттока подписчиков не произошло. На момент ухода казахстанца в инстаграме клуба было 119 тысяч 485 подписчиком - теперь 119 тысяч 397. Во "ВКонтакте" было 177 тысяч 509 подписчиков, а сейчас - 177 тысяч 453.

Напомним, Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с ЦСКА и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.

Накануне казахстанец дебютировал в составе "красно-синих" в выездном матче против "Краснодара". Зайнутдинов появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Метки:
Футбольные трансферы Зайнутдинов Бахтиер Астана ФК Тараз ФК Ростов ФК ЦСКА Социальная сеть инстаграм ВКонтакте Сборная РК по футболу
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Сегодня 19:38
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