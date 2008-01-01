Видео гола, или как казахстанский футболист забил с пенальти и помог российскому клубу вырвать победу в кубке

Он вышел во втором тайме.

Арман Кенесов (второй слева). Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:59
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов провел четвертый матч за российский "СКА-Хабаровск", сообщает корреспондент Vesti.kz.

19-летний игрок вышел во втором тайме в матче 1/64 Кубка России против "Факела". Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 0:0.

В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались армейцы - 8:7. Кенесов свою попытку реализовал.



О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа.

Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Метки:
Кенесов Арман Сборная РК по футболу СКА-Хабаровск
Футбол Россия
0
Сегодня 08:59
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