Мог забить. Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал
за московский ЦСКА
в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги против "Краснодара"(1:1).
Зайнутдинов вышел на поле на 54-й минуте, заменив Федора Чалова. Казахстанец мог отличиться в дебютной встрече за новый клуб, но после его удара сэйв совершил голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.
Сезон игрок начинал в "Ростове", за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.