Мог забить. Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА

Казахстанец вышел на замену.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:33
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за московский ЦСКА в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги против "Краснодара"(1:1).

Зайнутдинов вышел на поле на 54-й минуте, заменив Федора Чалова. Казахстанец мог отличиться в дебютной встрече за новый клуб, но после его удара сэйв совершил голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.



О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.

Сезон игрок начинал в "Ростове", за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 08:33
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