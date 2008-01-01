Главный тренер ЦСКА объяснил выход Зайнутдинова и похвалил его за дебютный матч

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
назвал хорошим дебют полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
за дебют, сообщает "Чемпионат
".
Казахстанец вышел на замену
на 54-й минуте вместо нападающего Федора Чалова
в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги
против "Краснодара
" - 1:1. По словам Гончаренко, такие игроки, как Зайнутдинов, нужны его команде, а из-за новичков игровая схема теперь меняется в сторону атакующего футбола.
"С "Краснодаром" мы всегда играем в открытый футбол. Редко бывает так, что обе команды глубоко и на протяжении долгого времени обороняются. Сегодня с нашей стороны было много как позиционных, так и быстрых атак. То же самое, наверно, в меньшей степени можно сказать и о "Краснодаре". Мы хорошо поработали, но нам, к сожалению, как всегда чего-то не хватает. И в прошлой игре, и в этой нам не удалось склонить чашу весов в свою сторону.
Мы перешли на схему с четырьмя защитниками по причине того, что в команду приходят атакующие игроки. Наверно, будет еще одно приобретение в группу атаки. Нам сейчас удобнее играть такой схемой. Считаю, что мы сегодня хорошо действовали как в защите, так и в атаке.
Что касается замены Чалова, думаю, было невооруженным глазом видно, что его привычного движения не хватало. Влашич в хорошем состоянии, он сегодня разогнал много атак. Он не терял мячи, против него всегда неприятно играть. Гайчу нужно еще работать.
Зайнутдинов дебютировал хорошо. Он сохраняет мячи, может добежать, чтобы завершить атаку. Важно то, что он левоногий футболист. Такие футболисты нужны в команде, чтобы была возможность разнообразнее атаковать".
Напомним, что о переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.
"У него был тяжелый разговор с Карпиным". Талгаев рассказал, как Зайнутдинов уходил из "Ростова"
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин
и ассистент Виталий Кафанов
, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.