ЦСКА упустил победу в дебютном матче Зайнутдинова

Московский клуб играл в гостях.

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Сегодня 01:23
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz

Это случилось в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" - 1:1. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперед после гола полузащитника Константина Кучаева, но хозяева на 80-й ответили голом бразильца Вандерсона из-за пределов штрафной. 

На поле Зайнутдинов появился на 54-й минуте, заменив центрального нападающего Федора Чалова. В концовке у него был момент, но первым на мяче оказался вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. На счету казахстанца теперь пять матчей в текущем сезоне РПЛ.

У обоих клубов по семь очков, но "Краснодар" идет девятым, а ЦСКА - десятым из 16 клубов в таблице. В следующем туре "армейцы" 30 августа в 21:00 по времени Нур-Султана примут дома "Ахмат" казахстанского защитника Марата Быстрова - грозненцы с 10 очками занимают пятое место. 

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера. 

Зайнутдинов уже успел дать первое интервью в качестве футболиста ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко объяснил подписание казахстанца. 

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С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин и ассистент Виталий Кафанов, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана. 
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Футбол Россия
0
Сегодня 01:23
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