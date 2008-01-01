Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
дебютировал за московский ЦСКА
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги
с "Краснодаром
". На поле Зайнутдинов появился на 54-й минуте минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив нападающего Федора Чалова
. В итоге матч завершился
ничьей - 1:1.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.
Зайнутдинов уже успел дать первое интервью
в качестве футболиста ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко объяснил
подписание казахстанца.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин
и ассистент Виталий Кафанов
, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.