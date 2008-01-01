Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА

Его команда играла в гостях.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 00:43
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz

Это случилось в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром". На поле Зайнутдинов появился на 54-й минуте минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив нападающего Федора Чалова. В итоге матч завершился ничьей - 1:1. 

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера. 

Зайнутдинов уже успел дать первое интервью в качестве футболиста ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко объяснил подписание казахстанца. 

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин и ассистент Виталий Кафанов, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана. 
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 00:43
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