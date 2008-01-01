"Для "Ростова" - это потеря". Карпин высказался об уходе Зайнутдинова в ЦСКА

За ростовчан хавбек выступал с 2019 года.

Фото: ФК "Ростов"
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:49
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал уход из команды полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который перешел в московский ЦСКА.

"Да, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем", - цитирует Карпина официальный сайт клуба.

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Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся армейцам в два миллиона евро.

За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. За это время провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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Ростов ФК ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Премьер-лига России Футбольные трансферы
Футбол Россия
0
Вчера 23:49
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