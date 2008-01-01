Зайнутдинов попал в заявку ЦСКА на первый матч после перехода

Армейцы сыграют с "Краснодаром".

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:20
Московский ЦСКА объявил состав на матч пятого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заявку армейцев вошел новичок - полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Футболист сборной Казахстана оказался в запасе.

Начало матча в 23:30 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.



Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся армейцам в два миллиона евро.

Зайнутдинов с начала 2019 года выступал за "Ростов", в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 22:20
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