"Сам по себе скромный парень, порядочный и трудолюбивый". Масудов оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА

Казахстанец подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2024/25.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 16:31
Бахтиер Зайнутдинов заслужил переход в ЦСКА своим упорством и трудолюбием, считает экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил уверенность, что после "Ростова" 22-летний игрок будет продолжать прогрессировать в "армейском" клубе.

"Я думаю, это очень хороший трансфер для нашего казахстанца. Он очень много работал, показывал качественный футбол, для того, чтобы получить приглашение в такой солидный клуб. Мне очень приятно, что он перешел в ЦСКА, который будет играть в Лиге Европы.

Мы не знаем всей ситуации внутри "Ростова" - может быть, там финансовые проблемы и его продали, но я думаю, Зайнутдинов своевременно перешел в ЦСКА, где много молодых ребят. Да, в "Ростове" были хорошие партнеры в лице Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова - приличная команда и Бахтиер органично там смотрелся. Я уверен, что он и дальше собирается прогрессировать и расти, поэтому, думаю, что все будет хорошо.

Я знаю, сам по себе Бахтиер скромный парень, очень порядочный и самое главное, что очень трудолюбивый. Всем доказал, что своим упорством можно добиться такого успеха. Для Казахстана это хороший трансфер и наш парень будет на виду", - заявил Масудов.

Напомним, о переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.

Накануне Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА в выездном матче против "Краснодара". Он появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова.

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С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

До РПЛ Зайнутдинов провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе".
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Масудов Вахид ЦСКА Футбольные трансферы Премьер-лига России Ростов ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
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