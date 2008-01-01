Российский клуб с казахстанцем в составе в серии пенальти вырвал победу в кубке

В команду хавбек пришел в августе.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:33
"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, обыграл "Факел" в матче 1/64 Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 0:0. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались армейцы - 8:7.

Кенесов вышел на поле после перерыва. Для казахстанца это четвертая игра за новый клуб - три в ФНЛ (одна в стартовом составе и две с замены).

О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа.

Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Метки:
Кенесов Арман СКА-Хабаровск Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 17:33
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