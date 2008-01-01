Российский клуб с казахстанцем в составе в серии пенальти вырвал победу в кубке

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, обыграл "Факел"
в матче 1/64 Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 0:0. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались армейцы - 8:7.
Кенесов вышел на поле после перерыва. Для казахстанца это четвертая игра за новый клуб - три в ФНЛ (одна в стартовом составе и две с замены).
О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа.
Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.