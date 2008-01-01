"У него был тяжелый разговор с Карпиным". Талгаев рассказал, как Зайнутдинов уходил из "Ростова"

Детали перехода казахстанца в ЦСКА.

Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 20:20
Ваит Талгаев - первый тренер, который позволил Бахтиеру Зайнутдинову дебютировать в профессиональном футболе. В интервью корреспонденту Vesti.kz опытный специалист рассказал, как состоялся трансфер игрока в ЦСКА, какую роль ему готовят в московском клубе и что отличало Бахтиера уже в молодом возрасте. 

- Ваит Абдул-Хамидович, стал ли для вас неожиданным переход Бахтиера в ЦСКА?

- Нет, мы были с ним на связи в последние дни, он мне звонил, советовался. Это повышение для него, но в нем я никогда не сомневался, у него есть характер. 

- Вам не кажется, что ему стоило еще поиграть какое-то время за "Ростов"?

- У нас был разговор по этому поводу, он спрашивал у меня, уходить или нет. Я ему сказал, прежде всего поговори с Карпиным потому что он тебе доверял, давал играть. Сначала был тяжелый разговор с Карпиным, но потом он сказал: "Хорошо, иди и расти". 

Также я спрашивал у Бахтиера, кто из ЦСКА его приглашает конкретно: тренер или президент. Он сказал, что в нем заинтересован Гончаренко. Ну если тренер приглашает, значит он видит игрока в составе. 

- В России говорят о том, что Гончаренко будет использовать Зайнутдинова на позиции левого латеряля, это не является проблемой для сборной Казахстана? 

- Да, скорее всего он будет левым латералем. У него есть качества для этой позиции, он быстрый, выносливый, настырный, без фола его сложно остановить. Конечно, он может играть инсайда, но там есть игроки у ЦСКА. 

Я не думаю, что это скажется на сборной, все-таки латераль это не совсем защитник, в системе с тремя центральными защитниками фланговые игроки много атакуют. 

- Вы застали Бахтиера совсем молодым, у вас есть история о нем, которую никто не знает?

- У него есть старший брат - Бобыр, вот он весельчак, а Бахтиер всегда серьезный, и я брата спрашивал: "Баха когда-нибудь улыбается, ну хоть дома?". 

А так, не могу сказать, что были какие-то байки с ним. Но я всегда говорил молодым, что вы должны вступать в стыки, силовую борьбу вести и только тогда вы станете футболистами. И вот мы играли на сборах против каких-то сербов, идет верховая передача и там двухметровый игрок, я вижу, что Зайнутдинов уже готов лезть в эту борьбу, честно, я даже глаза закрыл и подумал, ну все, потеряли мы футболиста Зайнутдинова. Открываю глаза, серб на земле лежит, Бахтиер продолжает игру, тогда я сразу понял, что он готов к взрослому футболу. 

- Москва, большой клуб, много разных привилегий, это его не смутит? 

- Нет, Москва, танцы - это ему вообще не грозит, он посвятил себя футболу. 

О переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец получил контракт на пять лет и 19-й номер.

В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста. 

Сегодня, 26 августа, казахстанский полузащитник может дебютировать за ЦСКА в матче против "Краснодара". Прямая трансляция игры доступна по следующей ссылке
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Тараз ФК ЦСКА Ростов ФК Премьер-лига России
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