"Буду поддерживать его на матчах". Футболистка ЦСКА из Казахстана высказалась о переходе Зайнутдинова

Алишер Абдулин

У Бахтиера Зайнутдинова есть все шансы стать игроком основного состава московского ЦСКА, считает защитница сборной Казахстана по футболу и ЖФК ЦСКА Юлия Мясникова. В интервью корреспонденту Vesti.kz она отметила, что рада появлению казахстанца в клубе и будет болеть за него в матчах мужской команды.



- Что скажете о переходе Зайнутдинова в ЦСКА, сейчас это топ-трансфер для казахстанского мужского футбола?



- Безумно рада его переходу. Всегда рада и счастлива, когда в топ-клубы переходят игроки из казахстанского футбола - теперь на чужой земле есть частичка своего, родного. Я неоднократно в комментариях говорила, что хочу, чтобы наши футболисты играли в самых лучших клубах, не боялись туда переходить и стремились к большему.



- Знакомы с Зайнутдиновым лично? Будете ли ходить на матчи теперь и поддерживать его?



- Лично не знакома, лицо в лицо. Но в интернете общаемся, поздравляю Бахтиера с успехами и достижениями, и теперь поздравила с переходом. Сейчас он будет в Москве, конечно, увидимся, всегда приятно увидеть своего человека здесь. Я была одна в Москве на протяжении 1,5 лет, а теперь - нет. На матчи ЦСКА ходим всегда, конечно, буду поддерживать.



- Что ему нужно, чтобы заиграть в основном составе ЦСКА?



- У него все есть, чтобы заиграть в основном составе ЦСКА. Самое главное - есть стремление, желание, он не боится, доказывает в каждой игре, что достоин того, чтобы играть в чемпионате России.



- В женской команде что-то вам говорят о его переходе, в частности, что теперь есть казахстанец и в мужской команде?



- В женской команде ничего не говорили, сейчас мы немного заняты, у нас идет свой чемпионат, все очень близко и бурно, поэтому не всегда успеваем следить за новостями. О переходе Бахтиера узнала из новостей. Слышала, что должен состоятся трансфер, ЦСКА уже двух игроков подписал, селекция проводится. Я безумно рада за него, думаю, все получится. Контракт долгосрочный, так что есть время освоиться и набрать форму и доказывать, доказывать и еще раз доказывать.



Напомним, с ЦСКА казахстанец подписал соглашение до конца сезона-2024/25. С начала 2019 года Зайнутдинов выступал в составе "Ростова". В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.



Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за "БИИК-Казыгурт". В составе армейского клуба в 2019 году она стала чемпионкой России.