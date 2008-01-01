Игрок молодежной сборной Казахстана не попал в стартовый состав российского клуба на кубковый матч

За него он играет с 7 августа.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 14:23
Сегодня, 26 августа, "СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, на своем поле сыграет с "Факелом" на стадии 1/64 финала Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. 19-летний Кенесов начнет игру на скамейке запасных.

Отметим, что о подписании трехлетнего контракта с Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, представив его оригинальным видео. В ФНЛ он выступает как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России. В его активе три матча за "армейцев", в двух из них он выходил на замену, а в одном - в стартовом составе.

Воспитанник "Иртыша" Кенесов в 2019 году в 12 матчах за родной клуб в КПЛ забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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Футбол Иртыш ФК Россия СКА-Хабаровск Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Кенесов Арман
Футбол Россия
0
Сегодня 14:23
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