Прямая трансляция дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА

Сегодня, 26 августа, ЦСКА
в гостях сыграет с "Краснодаром"
в рамках пятого тура российской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча на стадионе "Краснодар" начнется в 23:30 по времени Нур-Султана.
Игру в прямом эфире можно посмотреть здесь
.
У обоих клубов по шесть очков, но "Краснодар" из-за дополнительных показателей идет седьмым, а ЦСКА - восьмым. Лидирует же в чемпионате "Зенит" - 12 баллов.
За гостей может дебютировать футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, который на днях подписал
долгосрочный контракт с ЦСКА. В новой команде он получил
19-й номер и стал
третьим казахстанцем в ее истории.
До этого 22-летний полузащитник выступал за "Ростов"
, за который с начала 2019 года провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.