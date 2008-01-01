Прямая трансляция дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА

Игра пройдет на выезде.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 11:00
Сегодня, 26 августа, ЦСКА в гостях сыграет с "Краснодаром" в рамках пятого тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Краснодар" начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. 

Игру в прямом эфире можно посмотреть здесь.

У обоих клубов по шесть очков, но "Краснодар" из-за дополнительных показателей идет седьмым, а ЦСКА - восьмым. Лидирует же в чемпионате "Зенит" - 12 баллов.

За гостей может дебютировать футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который на днях подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.

До этого 22-летний полузащитник выступал за "Ростов", за который с начала 2019 года провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Ростов ФК Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 11:00
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