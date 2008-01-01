ЦСКА после перехода Зайнутдинова назвали самым эффективным клубом РПЛ на трансферном рынке

Он подписал долгосрочный контракт.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
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Сегодня 10:40
Футбольный менеджер, бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус считает ЦСКА самым эффективным клубом РПЛ в ходе летней трансферной кампании.

С начала сезона-2020/21 армейцы подписали трех новичков. Это 21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч из "Сан-Лоренсо", его ровесник-бразилец, центральный защитник Бруно Фукс из "Интернасьонала" и, наконец, 22-летний казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, ранее выступавший за "Ростов".

"ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в премьер-лиге. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтиером Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного перспективного центрального защитника - игрока стартового состава молодежной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьезная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе", - приводит слова Геркуса Sportsdaily.ru.

22-летний Зайнутдинов подписал контракт с "армейцами" до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
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Футбол Россия Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России ЦСКА Ростов ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Локомотив Москва
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