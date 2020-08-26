ЦСКА после перехода Зайнутдинова назвали самым эффективным клубом РПЛ на трансферном рынке

Футбольный менеджер, бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус
считает ЦСКА
самым эффективным клубом РПЛ
в ходе летней трансферной кампании.
С начала сезона-2020/21 армейцы подписали трех новичков. Это 21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч из "Сан-Лоренсо", его ровесник-бразилец, центральный защитник Бруно Фукс из "Интернасьонала" и, наконец, 22-летний казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов
, ранее выступавший за "Ростов".
"ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в премьер-лиге. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтиером Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного перспективного центрального защитника - игрока стартового состава молодежной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьезная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе", - приводит слова Геркуса Sportsdaily.ru
.
22-летний Зайнутдинов подписал
контракт с "армейцами" до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал
третьим казахстанцем в ее истории.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
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