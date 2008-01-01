"Плюсы есть, но есть и вопросы". В России оценили переход Зайнутдинова в ЦСКА

Российский портал Rusfootball
оценил трансфер футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
из "Ростова"
в ЦСКА
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Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан
до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал
третьим казахстанцем в ее истории.
"Под объявление состава сборной ЦСКА тихо сообщил о трансфере Бахтиера Зайнутдинова. В прессе по этому поводу в основном респекты и восторги. Игрок молодой, за полтора года освоился в РПЛ, не легионер, не стоил дорого из-за заканчивавшегося в декабре контракта. Плюсы есть, но есть и вопросы.
Да, казах успешно боролся за место в составе "Ростова", но молодых, перспективных и интересных игроков, не помогающих стабильно добиваться результата, в ЦСКА полно. Кажется, он просто станет одним из них. Зайнутдинов не показывал ничего такого, чтобы точно можно было говорить - он повысит уровень ЦСКА.
И неясно, какую именно проблему он призван решить. Александр Дорский предположил, что Бахтиер займет место Щенникова на левом фланге, хотя в "Ростове" он так почти не играл - разве что в матче предыдущего тура с "Уфой", да и то там пришлось в основном атаковать. Так что придется вспоминать казахстанское прошлое. В центр полузащиты ЦСКА требуется опорник, которым Зайнутдинова не назвать. В атаку с Влашичем (и/или вингером из "Херенвена") он не вписывается. Но Гончаренко был большим сторонником этого трансфера и должен понимать, зачем ему этот игрок", - говорится в тексте.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников.