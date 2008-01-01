"Ростов" отметил Зайнутдинова за последний матч в клубе

Казахстанца купил ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 00:58
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в пятерку лучших игроков "Ростова" в матче с "Уфой". 

Встреча четвертого тура российской премьер-лиги прошла 23 августа и завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил японский полузащитник Кенто Хасимото, который замкнул прострел Зайнутдинова. 

В итоге болельщики "Ростова" признали Хасимото лучшим игроком матча - средняя оценка составила 4,6. Вторым лучшим стал Зайнутдинов - 4,5. 

Матч против "Уфы" стал для Зайнутдинова последним за "Ростов". Казахстанец продолжит карьеру в ЦСКА, с которым 25 августа подписал пятилетний контракт. 

За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. Во всех турнирах он провел 35 матчей, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео. 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.  

Также появилось первое интервью Зайнутдинова в качестве игрока ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко прокомментировал подписание новичка. 
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Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Сборная РК по футболу ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России
Футбол Россия
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