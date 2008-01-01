"Ростов" отметил Зайнутдинова за последний матч в клубе

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
вошел в пятерку лучших игроков "Ростова
" в матче с "Уфой
".
Встреча четвертого тура российской премьер-лиги
прошла 23 августа и завершилась
со счетом 1:0. Победный гол забил японский полузащитник Кенто Хасимото
, который замкнул прострел Зайнутдинова.
В итоге болельщики "Ростова" признали Хасимото лучшим игроком матча - средняя оценка составила 4,6. Вторым лучшим стал Зайнутдинов - 4,5.
Матч против "Уфы" стал для Зайнутдинова последним за "Ростов". Казахстанец продолжит карьеру в ЦСКА, с которым 25 августа подписал
пятилетний контракт.
За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. Во всех турнирах он провел 35 матчей, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина
и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.
Также появилось первое интервью
Зайнутдинова в качестве игрока ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко прокомментировал
подписание новичка.