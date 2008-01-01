Главный тренер ЦСКА назвал сильные стороны Зайнутдинова и прокомментировал его переход

Казахстанцу дали длительный контракт.

Виктор Гончаренко. Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 00:28
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту клуба прокомментировал переход полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.  

По словам Гончаренко, Зайнутдинов вписывается в клубную стратегию и усилит состав ЦСКА. Ранее сообщалось, что именно белорусский тренер был инициатором подписания казахстанца. 

"Он разнообразит нашу игру. Бахтиер может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в "Ростове" он забил четыре гола, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод", - отметил Гончаренко. 

Зайнутдинов дал первое интервью в качестве футболиста ЦСКА  

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео. 

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
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