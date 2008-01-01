Зайнутдинов дал первое интервью в качестве футболиста ЦСКА

Он рассказал, как возник вариант, и озвучил свои цели в новом клубе.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 23:21
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов после перехода в московский ЦСКА дал интервью официальному сайту клуба. 

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.  

- Я рад присоединиться к красно-синим! ЦСКА - большой клуб. От меня теперь требуется усердно тренироваться и доказывать, что я по праву пришел сюда.

- Когда появился вариант с переходом и долго ли размышлял?
- Буквально за одну неделю все решилось. Все произошло быстро.

- Ты выбрал номер 19. Почему?
- Просто потому, что он мне очень нравится.

- Еще два дня назад ты играл за "Ростов", а сегодня летишь с ЦСКА в Краснодар. Успеваешь перестроиться?
- Вчера еще не осознавал всего этого, но сегодня уже ментально готовлю себя к ближайшей игре.

- Ты подписал долгосрочный контракт. Какие цели ставишь перед собой?
- Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ЦСКА.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео. 

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу ЦСКА Ростов ФК
Футбол Россия
0
Сегодня 23:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»