Зайнутдинов дал первое интервью в качестве футболиста ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
после перехода в
московский ЦСКА
дал интервью официальному сайту
клуба.
Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан
до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал третьим казахстанцем
в ее истории.
- Я рад присоединиться к красно-синим! ЦСКА - большой клуб. От меня теперь требуется усердно тренироваться и доказывать, что я по праву пришел сюда.
- Когда появился вариант с переходом и долго ли размышлял?
- Буквально за одну неделю все решилось. Все произошло быстро.
- Ты выбрал номер 19. Почему?
- Просто потому, что он мне очень нравится.
- Еще два дня назад ты играл за "Ростов", а сегодня летишь с ЦСКА в Краснодар. Успеваешь перестроиться?
- Вчера еще не осознавал всего этого, но сегодня уже ментально готовлю себя к ближайшей игре.
- Ты подписал долгосрочный контракт. Какие цели ставишь перед собой?
- Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ЦСКА.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.